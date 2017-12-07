Болельщики английского "Ман Сити" вывесили на матче баннер "Слава героям АТО"

12:19, 07 декабря 2017
Футбол
1348

На поединке Лиги чемпионов чествовали защитников Украины.

Баннер в поддержку воинов АТО от болельщиков

На вчерашнем матче Лиги чемпионов в Харькове фанаты английского клуба  «Манчестер Сити» вывесили баннер «Слава героям АТО from Man City».

Как сообщал УНИАН, вчера донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл "Манчестер Сити" в решающем поединке группового этапа Лиги чемпионов - 2:1. Горняки набрали 12 очков в группе и вышли в 1/8 финала турнира. 

На прес-конференцию после игры главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека пришел в костюме киногероя Зорро.

mediaport.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18
Теги: #баннер Ман Сити Слава воинам АТО