Болельщики английского "Ман Сити" вывесили на матче баннер "Слава героям АТО"

На вчерашнем матче Лиги чемпионов в Харькове фанаты английского клуба «Манчестер Сити» вывесили баннер «Слава героям АТО from Man City».

Как сообщал УНИАН, вчера донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл "Манчестер Сити" в решающем поединке группового этапа Лиги чемпионов - 2:1. Горняки набрали 12 очков в группе и вышли в 1/8 финала турнира.

На прес-конференцию после игры главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека пришел в костюме киногероя Зорро.