Болельщики английского "Ман Сити" вывесили на матче баннер "Слава героям АТО"
12:19, 07 декабря 2017Футбол
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На поединке Лиги чемпионов чествовали защитников Украины.
Баннер в поддержку воинов АТО от болельщиков "Манчестер Сити" / mediaport.ua
На вчерашнем матче Лиги чемпионов в Харькове фанаты английского клуба «Манчестер Сити» вывесили баннер «Слава героям АТО from Man City».
Как сообщал УНИАН, вчера донецкий "Шахтер" в Харькове обыграл "Манчестер Сити" в решающем поединке группового этапа Лиги чемпионов - 2:1. Горняки набрали 12 очков в группе и вышли в 1/8 финала турнира.
На прес-конференцию после игры главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека пришел в костюме киногероя Зорро.
mediaport.ua
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