Соблазнительная девушка-врач, поразившая сеть пикантной фотосессией, запретила игрокам "Спартака" секс
По словам Виктории Гамеевой, секс за два-три дня до игры не способствует повышению спортивных результатов у мужчин.
Игрокам московского "Спартака" запретили интимные связи в течение нескольких дней перед решающей игрой с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.
Любопытно, что данное решение приняла врач-кардиолог, работающая с командой, Виктория Гамеева - красивая брюнетка, которая уже отличилась несколькими пикантными фотосессиями.
Издание Mirrоr сообщает, что Виктория Гамеева запретила игрокам московского клуба заниматься сексом за три дня до встречи с "Ливерпулем".
"С медицинской точки зрения секс стимулирует способности только у женщин. В боевых искусствах бывает, что женщина-спортсмен может выйти на бой всего через пять или десять минут после секса, и ее результаты будут лучше. Но это не работает у мужчин. Они должны избегать секса за два или три дня до футбольного матча", - говорит Гамеева.
Матч "Ливерпуль" — "Спартак" состоится сегодня. Московскому клубу необходимо обыграть "Красных", что сохранить шансы на выход в плей-офф.