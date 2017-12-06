Юношеские сборные Украины узнали соперников по отбору на Евро U-17 и U-19

Юношеские сборные Украины по футболу двух возрастов (U-17 и U-19) узнали своих соперников по отбору на чемпионат Европы в результате жеребьевки, которая состоялась сегодня в штраб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает официальный сайт организации.

Младшая команда попала в Группу 2 квалификационного турнира Евро-2019, где сыграет со сборными Боснии и Герцеговины, Исландии и Гибралтара. Групповой турнир пройдет в октябре 2018 года в Боснии и Герцеговине.

Согласно регламенту соревований, две лучшие команды группы выйдут в элит-раунд, который состоится в марте 2019 года.

Финальный турнир Евро-2019 пройдет в мае в Ирландии.

В элит-раунде Евро-2018 для 19-летних футболистов сборная Украины попала в Группу 4, с командами Румынии, Швеции и Сербии. Турнир состоится в марте будущего года в Румынии.

Отметим, что в отборочном турнире команда Александра Петракова добыла три победы в квалификационном раунде. Сборная Украины (U-19) обыграла команды Албании (1:0), Норвегии (2:1) и Черногории (4:0).

Победители групп присоединятся к команде Финляндии в финале чемпионата Европы-2018, который состоится с 16 по 29 июля.