"Шахтер" - "Манчестер Сити": где смотреть

Матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет английский "Манчестер Сити" покажут сразу два украинских телеканала - общенациональный и специализированный кабельный.

В 21.30 трансляцию матча начнет телеканал "Украина".

На кабельном специализированном телеканале "Футбол 2" трансляции будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты поделятся своими ожиданиями от матча. После игры эксперты подведут итог матча. Предматчевая студия пройдет с 20.55 до 21.30, послематчевая - с 23.40 до 00.30. Также на телеканале будет показан сам матч, который можно будет увидеть в HD-качестве.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 6 декабря, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21.45.