Гвардиола: сыграем с "Шахтером" сильнейшим составом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что его футболисты серьезно отнесутся к поединку в Лиге чемпионов с "Шахтером".

"Уважаю Лигу чемпионов, уважаю соперников, «Шахтер» и «Наполи», поэтому сыграем сильнейшим составом. Нельзя забывать и о престиже клуба, поэтому сделаем все, чтобы выиграть", – сказал Гвардиола.

Отметим, что до этого "Манчестер Сити" в пяти матчах группового этапа одержал пять побед. Но это не предел, по мнению Гвардиолы.

Читайте также"Манчестер Сити" заказал на матч Лиги чемпионов с "Шахтером" 100 килограммов льда и 40 бананов"Лично я нацелен победить нашего соперника. Набрать 18 очков из 18-ти возможных — это очень престижно для нашего клуба. Вообще, обыграть "Шахтер" — это лучший способ подготовиться к дерби против "Манчестер Юнайтед", — цитирует наставника Goal.com.

Напомним, в среду "Ман Сити" сыграет в Харькове с "Шахтером" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. А уже в следующие выходные в Англии состоится манчестерское дерби - команду Гвардиолы ждет битва с "Манчестер Юнайтед".