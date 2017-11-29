Лидер обороны "Шахтера" Ракицкий может перейти в "Галатасарай" - СМИ

В январе 2018 года турецкий "Галатасарай" предпримет серьезную попытку приобрести у "Шахтера" защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Об этом сообщает издание Sabah.

Источник турецких СМИ уверен, что наставник стамбульского клуба Игор Тудор, являющийся приверженцем схемы с тремя защитниками, именно в Ракицком видит реальное усиление. Называется даже сумма возможного трансфера - 9-10 миллионов евро.

Добавим, что действующее соглашение Ракицкого с "Шахтером" рассчитано до 30 июня 2022 года.