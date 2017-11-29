Лидер обороны "Шахтера" Ракицкий может перейти в "Галатасарай" - СМИ
17:12, 29 ноября 2017Футбол
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Стамбульский клуб готовит предложение чемпиону Украины насчет трансфера защитника.
Ярославу Ракицкому может поступить выгодное предложение из "Галатасарая" / sport.obozrevatel.com
В январе 2018 года турецкий "Галатасарай" предпримет серьезную попытку приобрести у "Шахтера" защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Об этом сообщает издание Sabah.
Источник турецких СМИ уверен, что наставник стамбульского клуба Игор Тудор, являющийся приверженцем схемы с тремя защитниками, именно в Ракицком видит реальное усиление. Называется даже сумма возможного трансфера - 9-10 миллионов евро.
Добавим, что действующее соглашение Ракицкого с "Шахтером" рассчитано до 30 июня 2022 года.
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