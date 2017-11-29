УЕФА изменит время начала матчей Лиги чемпионов со следующего сезона

Исполнительный комитет Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил изменение времени начала матчей Лиги чемпионов со следующего сезона. Об этом сообщает "Чемпионат".

С сезона 2018/19 теперь два матча игрового дня будут начинаться в 19:00 по центральноевропейскому времени (СЕТ) (то есть в 20:00 по киевскому времени), а остальные шесть встреч — в 21:00 (CET) (22:00 - киевское время).

Напомним, до этого на протяжении почти 25 лет матчи Лиги чемпионов традиционно стартовали в 20:45 по средневропейскому вемени (и соответственно - в 21:45 по киевскому).