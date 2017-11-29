Геям посоветовали не держаться за руки во время поездки на ЧМ-2018 в Россию - FARE

14:05, 29 ноября 2017
Футбол
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Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе высказала рекомендации для фанатов геев, темного цвета кожи и этнического меньшинства.

Геям предложили вести себя осторожно на ЧМ-2018 / Eurosport

Исполнительный директор FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) Пиара Поуэр посоветовала геям-болельщикам, которые планируют посетить матчи чемпионата мира в России в 2018 году, не держаться за руки в российских городах, сообщает Isport.

"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства – езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны", – заявила Поуэр.

Британское и немецкое сообщества ЛГБТ из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ.

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 14 июля 2018 года. 

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Теги: #ЧМ-2018 в России#геи ЧМ-2018