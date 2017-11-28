Тренер "Шахтера" Фонсека стал главным кандидатом на пост наставника "Эвертона"

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека имеет наибольшие шансы возглавить английский "Эвертон", сообщает "Новое время" со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации портала, в португальском специалисте, чей контракт заканчивается летом 2018 года, английский клуб видит идеальную замену для Дэвида Ансворта, который сейчас тренирует команду.

Как отмечает Ди Марцио, "Эвертон" стремится назначить Фонсеку сейчас, тогда как украинская сторона стремится сохранить тренера по крайней мере до матча заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" 6 декабря.

Читайте такжеНаставник "Шахтера" Фонсека попал в список кандидатов на пост главного тренера "ПСЖ"В случае назначения новым рулевым мерсисайдского коллектива, португальскому специалисту поставят задачу улучшить турнирную ситуацию для клуба, который сейчас занимает 16-е место в английской Премьер-лиги, что в двух очках от зоны вылета.

По данным журналиста Sky Sports Каве Солекола, представители "Эвертона" действительно интересуются услугами Фонсеки, и обсуждали его назначение 24 ноября, но наиболее предпочтительные шансы стать менеджером у экс-наставника сборной Англии Сэма Аллардайса.

Также недавно стало известно, что "Эвертон" рассматривает возможность приглашения наставника "Шахтера" на пост менеджера команды.