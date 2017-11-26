"Заря" добыла минимальную победу в УПЛ над "Зиркой" (видео)
21:30, 26 ноября 2017Футбол
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Решающим стал гол Артема Громова.
"Заря" обыграла "Зирку" / ua-football.com
В Запорожье состоялся поединок 17-го тура Премьер-иги, в котором луганская "Заря" встречалась с "Зиркой" из Кропивницкого.
Победа досталась номинальным хозяевам. "Заря" выиграла с минимальным счетом -1:0, сообщает официальный сайт турнира.
Решающий гол на 58-й минуте провел полузащитник "Зари" Артем Громов.
На последней компенсированной минуте спасти игру для "Зирки" мог Алексей Чичиков, однако его удар в нижний угол в прыжке парировал голкипер "Зари" Андрей Лунин.
"Заря" набрала 23 очка и закрепилась на 6-м месте турнирной таблицы.
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