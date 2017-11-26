"Заря" добыла минимальную победу в УПЛ над "Зиркой" (видео)

В Запорожье состоялся поединок 17-го тура Премьер-иги, в котором луганская "Заря" встречалась с "Зиркой" из Кропивницкого.

Победа досталась номинальным хозяевам. "Заря" выиграла с минимальным счетом -1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Решающий гол на 58-й минуте провел полузащитник "Зари" Артем Громов.

На последней компенсированной минуте спасти игру для "Зирки" мог Алексей Чичиков, однако его удар в нижний угол в прыжке парировал голкипер "Зари" Андрей Лунин.

"Заря" набрала 23 очка и закрепилась на 6-м месте турнирной таблицы.