"Карпаты" с новым тренером потерпели крупное поражение в Александрии

В Александрии состоялся матч 17-го тура УПЛ, в котором местный клуб обыграл "Карпаты". Матч завершился с крупным счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе, и основные события произошли во втором тайме.

На 60-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Александрии» Артем Полярус.

А уже через несколько минут Полярус ассистировал Сергею Старенькому, который удвоил преимущество александрийцев.

На 78-й минуте Виталий Пономарь забил третий гол хозяев после грубой ошибки защитника «Карпат» Владимира Сеницы.

Напомним, что "Карпаты" проводили первый матч под руководством нового главного тренера Олега Бойчишина.

"Александрия" набрала 18 очков и отдалилась от зоны вылета. "Карпаты" же остались в опасной зоне.