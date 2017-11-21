"Наполи" - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов
12:34, 21 ноября 2017Футбол
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Игру покажут общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.
Матч "Шахтера" покажут на двух украинских телеканалах / УНИАН
Сегодня в Неаполе пройдет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Наполи" примет донецкий "Шахтер".
Матч покажут сразу два украинских телеканала. В 21.30 начнется трансляция матча на телеканале "Украина". В 20.30 начнется предматчевая студия на специализированном кабельном канале "Футбол 1". Также обсуждение матча специалистами в студии продолжится после игры.
Как сообщал УНИАН, матч "Наполи" - "Шахтер" состоится сегодня. Начало игры - в 21.45.
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