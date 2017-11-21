"Наполи" - "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня в Неаполе пройдет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Наполи" примет донецкий "Шахтер".

Матч покажут сразу два украинских телеканала. В 21.30 начнется трансляция матча на телеканале "Украина". В 20.30 начнется предматчевая студия на специализированном кабельном канале "Футбол 1". Также обсуждение матча специалистами в студии продолжится после игры.

Как сообщал УНИАН, матч "Наполи" - "Шахтер" состоится сегодня. Начало игры - в 21.45.