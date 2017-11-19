Хацкевич: Поражение "Шахтера" очень сильно мотивировало "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал победу над "Зиркой" в выездном матче 16-го тура УПЛ.

"То, что мы делаем на тренировках – моделирование атак – принесло нам результат. И это радует. Футболисты это понимают и чувствуют, что удовольствие приходит только тогда, когда то, что нарабатывается в тренировочном процессе, воплощается в результат.

Читайте такжеДубль Мбокани принес "Динамо" победу над "Зиркой"Поражение "Шахтера" от "Александрии" очень сильно мотивировало ребят перед игрой с "Зиркой". В прошлый раз, когда мы играли с "Карпатами" во Львове и также знали, что "Шахтер" потерял очки, мы не довели игру до победы. А сегодня отношение футболистов и игровая дисциплина были на более высоком уровне. Считаю, результат закономерен", – цитирует главного тренера "Динамо" официальный сайт киевлян.

Напомним, что "бело-синие" одержали победу над "Зиркой" со счетом 2:0.