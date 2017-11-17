"Шахтер" проиграл "Александрии в стартовом матче тура Премьер-лиги

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился стартовый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Александрию" и сенсационно уступил сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Команды активно начали матч и в течение первого получаса игры забили все три гола.

Счет на 15-й минуте игры открыли игроки "Александрии", когда гол забил Артем Полярус. После контратаки левым флангом Бацула с фланга прострелил в штрафную, и Полярус почти с линии вратарской буквально расстрелял ворота горняков - 0:1.

Впрочем, практически тут же, на 18-й минуте, счет сравнял точным ударом Бернард. После атаки левым флангом мяч в штрафной отскочил к Бернарду, который сильнейшим ударом вогнал мяч в ворота.

А решающий момент игры произошел на 27-й минуте. Приняв мяч в штрафной, Полярус немного подработал его, и ударом с разворота отправил в нижний угол ворот.

В оставшееся время "Шахтер" имел преимущество, много атаковал, но сравнять счет так и не смог.

Таким образом, у горняков осталось 36 очков в турнирной таблице и они по-прежнему уверенно лидируют в УПЛ. У "Александрии" теперь 15 очков и команда переместилась с 10-11 на 8-е место.