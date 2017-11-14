"Шахтер" и "Динамо" входят в десятку лучших в Европе по количеству воспитанников в Топ-дивизионах европейских чемпионатов

В топ-дивизионах европейских Чемпионатов выступает 55 клубных воспитанников «Шахтера» и 54 — «Динамо». Таковы результаты нового исследования от Международного центра спортивных исследований (CIES), сообщает пресс-служба УПЛ.

Имея такие показатели, «горняки» делят 5-6 место на континенте со "Спортингом" (Лиссабон, Португалия), киевляне — 7-8 с чешской "Спартой" (Прага).

На первом месте голландский «Аякс» из Амстердама: 71 его воспитанник выступает за команды элитных лиг разных национальных чемпионатов Европы.

На 2-4 местах находятся клубные Академии хорватского "Динамо" (Загреб), сербского "Партизана" (Белград), и испанского "Реала" (Мадрид). Десятку лучших замыкают "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) и "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).

Согласно официальному определению УЕФА, клубным воспитанником считается футболист, который в конкретном клубе провел минимум три года в возрасте 15-21 года.

Имеющиеся показатели «Шахтера» и «Динамо» демонстрируют высокую эффективность клубных Академий, а также то, что не всем, даже очень талантливым, воспитанникам находится место в родном клубе, поэтому им и приходится находить новое место для продолжения профессиональной карьеры.