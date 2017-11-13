На Житомирщине за бюджетные средства возведут 14 новых футбольных площадок с искусственным покрытием – ОГА

На Житомирщине за средства государственного и местных бюджетов вскоре обустроят 14 футбольных площадок с искусственным покрытием.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 14 новых футбольных полей с искусственным покрытием построят в объединенных общинах и городах Житомирской области за средства государственного и местных бюджетов.

Обустройство футбольных площадок анонсировал председатель ОГА Игорь Гундич.

«Будущие футболисты будут иметь современные поля. 14 футбольных площадок с искусственным покрытием построим вскоре на Житомирщине при поддержке Минрегионстроя и вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко. На это привлекли почти 11 миллионов гривень из государственного бюджета и направляем софинансирования из местных бюджетов», – сообщил Гундич.

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Перечень футбольных полей утвержденный приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Так, новые футбольные площадки с искусственным покрытием построят в 9 объединенных общинах области – Червоненской, Ушомирской, Попильнянской, Станишевской, Високовской, Барановской, Пулинской, Емильчинской и Овручской. Также по футбольному полю появится в поселке Озерное, в городах Чуднов и Андрушевка. Кроме этого, на стадионе «Спартак» в Житомире также построят 2 площадки.

Общий объем финансирования всех этих объектов составляет 33 млн 366 тыс. грн, из которых 10 млн 978,5 тыс. грн или почти 33% – это средства государственного бюджета, а 22 млн 387,5 тыс. грн или 67% – средства местных бюджетов.