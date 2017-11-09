"Мариуполь" отказал "Динамо" в переигровке матча

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин заявил, что мариупольский клуб не согласен переигрывать матч 7-го тура УПЛ с «Динамо».

Об этом один из руководителей "Мариуполя" сообщил на своей странице в Facebook.

«Почтовый ящик клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в Интернете, обрывают обращения болельщиков ФК «Мариуполь» с просьбами, нет – с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей (в УПЛ, а также в молодежном первенстве, - УНИАН).

Читайте также"Динамо" изменило позицию по Мариуполю после вмешательства Порошенко - СМИНу что ж, друзья, не переживайте – мы дорожим нашем именем и нашей репутацией, поэтому никаких переигровок не будет.

Иначе тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса – что тогда помешает футбольным функционерам перекраивать календарь игр под свои собственные потребности и задачи?

И чтобы снять домыслы и вольные трактования по текущему витку Мариупольгейта, которыми сейчас полон Интернет, друзья, я выкладываю официальный запрос глубокоуважаемого лично мною «Динамо» и наш ответ на него. Другие комментарии будут излишними», – написал Санин.

Напомним, что матч 7-го тура "Мариуполь" - "Динамо" не состоялся в августе из-за неявки столичного клуба в приазовский город. "Динамо" объяснило это отсутствием специальных гарантий безопасности.



