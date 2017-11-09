Месси пообещал совершить паломничество, если выиграет ЧМ-2018

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси готов на все ради победы на чемпионате мира в России.

Звездный форвард во время интервью пообещал, что в случае победы на ЧМ-2018 совершит паломничество в Аргентине.

"Меня никогда не покидала вера в то, что попадем на чемпионат мира. Но я думал, мы обеспечим себе место в финальной части еще до последнего матча с Эквадором.

Читайте такжеМесси прилетел в Москву и замерзЕсли станем чемпионами мира, обещаю, что пройду (паломническим путем) до церкви Святого Николая. Мы все хотим выиграть мировое первенство", – заявил нападающий, которого цитирует AS со ссылкой на TyC Sports.

Отметим, что церковь Святого Николая находится в нескольких десятках километров от города Росарио, в котором родился Месси. Эта местность известна явлениями Девы Марии.

Напомним, форвард "Реала" Криштиану Роналду на днях поспорил с партнерами по клубу, что станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании в этом сезоне и обгонит Лионеля Месси.