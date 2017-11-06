Шевченко: гарантирую выход в финальную часть Евро-2020, можете покупать билеты

21:52, 06 ноября 2017
Футбол
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Андрей Шевченко достиг договоренности о продолжении работы со сборной Украины в следующем отборе, однако контракт еще не подписан.

Андрей Шевченко / REUTERS

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообещал вывести команду в финальную часть чемпионата Европы-2020. Об этом наставник сказал на пресс-конференции в Доме футбола, которая состоялась после завершения работы Исполкома ФФУ:

«Я гарантирую, что сборная Украины выйдет на Евро-2020. Можете покупать билеты».

Также Шевченко прокомментировал информацию о возможном товарищеском матче против Аргентины. Главный тренер заявил, что он не хотел проводить спарринг с «альбиселесте». Напомним, что Федерация футбола Аргентины потребовала миллион долларов за проведение матча:

«Я был против матча с Аргентиной, потому что в такое время для страны я не понимаю, зачем платить такие большие деньги за спарринг. Я буду стараться помочь организовывать спарринги в том числе благодаря собственным связям».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Шевченко подписал новый контракт с ФФУ до 2020 года. Затем в Федерации футбола эти сообщения опровергли.

По словам Шевченко, он достиг договоренности с ФФУ о продолжении работы с командой в следующем отборочном цикле, однако контракт еще не подписан.

10 ноября украинцы под руководством Андрея Шевченко проведут товарищеский матч против Словакии, который состоится во Львове.

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Теги: #Шевченко в сборной Украины#Шевченко гарантировал выход на Евро-2020