Месси представил форму сборной Аргентины на ЧМ-2018

Лионель Месси представил экипировку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 в России.

Об этом сообщает твиттер аргентинской команды.

Футболка украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, которое означает 125-летний юбилей Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Форма представлена в традиционных небесно-голубых цветах.

Как сообщал УНИАН, сборная Аргентины лишь в последнем туре квалификации в Южной Америке обеспечила себе участие на чемпионате мира, обыграв Эквадор (3:1).

Напомним, что форму на ЧМ-2018 также представила сборная Германии, а также команды Бельгии и Испании.