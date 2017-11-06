Месси представил форму сборной Аргентины на ЧМ-2018
17:32, 06 ноября 2017Футбол
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Футболка и шорты представлены в традиционных небесно-голубых цветах.
Месси представил новую форму сборной Аргентины / twitter.com/argentina
Лионель Месси представил экипировку сборной Аргентины на чемпионат мира-2018 в России.
Об этом сообщает твиттер аргентинской команды.
Футболка украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, которое означает 125-летний юбилей Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Форма представлена в традиционных небесно-голубых цветах.
Как сообщал УНИАН, сборная Аргентины лишь в последнем туре квалификации в Южной Америке обеспечила себе участие на чемпионате мира, обыграв Эквадор (3:1).
Напомним, что форму на ЧМ-2018 также представила сборная Германии, а также команды Бельгии и Испании.
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