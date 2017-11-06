Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили близок к получению украинского гражданства - СМИ
15:26, 06 ноября 2017Футбол
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Скоро будет пять лет, как Исмаили выступает в чемпионате Украины.
Исмаили, по информации СМИ, близок к получению украинского гражданства / shakhtar.com
Бразильский защитник «Шахтера» Исмаили близок к получению гражданства Украины, сообщает FootballHub.
Этот вопрос поднимался сегодня в ФФУ – на заседании Комитета национальных сборных команд.
27-летний защитник играет за «Шахтер» с 2013 года. Напомним, для получения украинского гражданства нужно прожить в Украине 5 лет.
Около месяца назад гражданином Украины стал полузащитник "Шахтера" Марлос, который сразу же получил вызов в национальную сборную.
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