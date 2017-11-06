Бразильский защитник "Шахтера" Исмаили близок к получению украинского гражданства - СМИ

Бразильский защитник «Шахтера» Исмаили близок к получению гражданства Украины, сообщает FootballHub.

Этот вопрос поднимался сегодня в ФФУ – на заседании Комитета национальных сборных команд.

27-летний защитник играет за «Шахтер» с 2013 года. Напомним, для получения украинского гражданства нужно прожить в Украине 5 лет.

Около месяца назад гражданином Украины стал полузащитник "Шахтера" Марлос, который сразу же получил вызов в национальную сборную.