Украинские фанаты организовали марш в Киеве в поддержку заключенных "ЛНР" болельщиков "Зари" (видео)
10:57, 06 ноября 2017Футбол
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В годовщину заключения ребят, футбольные фанаты, военные, ветераны и другие неравнодушные организовали шествие в Киеве в знак солидарности с осужденными.
Фанаты киевского "Динамо" с плакатами и файерами прошлись в центре столицы, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе двух болельщиков луганской "Зари".
Год назад Владислава Овчарова и Артема Ахмерова задержали боевики в Луганске. Их обвинили в шпионаже в пользу Украины. Две недели назад так называемый суд самопровозглашенной "ЛНР" присудил им 17 и 13 лет тюрьмы. Ультрас надеются, что патриотов удастся обменять на осужденных в Украине сепаратистов.
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