Украинские фанаты организовали марш в Киеве в поддержку заключенных "ЛНР" болельщиков "Зари" (видео)

Фанаты киевского "Динамо" с плакатами и файерами прошлись в центре столицы, чтобы привлечь внимание общественности к судьбе двух болельщиков луганской "Зари".

Год назад Владислава Овчарова и Артема Ахмерова задержали боевики в Луганске. Их обвинили в шпионаже в пользу Украины. Две недели назад так называемый суд самопровозглашенной "ЛНР" присудил им 17 и 13 лет тюрьмы. Ультрас надеются, что патриотов удастся обменять на осужденных в Украине сепаратистов.