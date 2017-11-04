"Верес" и "Зирка" не забили голов в стартовом матче 15-го тура УПЛ

Во Львове на стадионе "Украина" завершился стартовый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором ровенский "Верес" сыграл вничью с "Зиркой" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревований.

Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч проходил с небольшим игровым и территориальным перевесом "Вереса", а самый реальный момент на 78-й минуте упустил Михаил Сергийчук, который чуть не дотянулся до мяча после прострела Антона Котляра.

Таким образом, после 15 игру на счету "Вереса" 21 очко и команда делит 4-5 места в турнирной таблице с полтавской "Ворсклой". У "Зирки" - 14 очков и 8-е место в Премьер-лиге.