Футболист сборной Украины претендует на звание лучшего игрока недели ЛЧ
13:32, 02 ноября 2017Футбол
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Натурализованный бразилец из "Шахтера" Марлос провел отличный матч против "Фейеноорда".
Марлос забил два гола в ворота "Фейеноорда" / shakhtar.com
Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос претендует на звание лучшего грока 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований.
Игрок сделал дубль в матче с голландским "Фейеноордом", забив два гола подряд при счете 1:1 и принеся победу своей команде.
Конкуренцию полузащитнику "горняков" составят следующие футболисты: Алан Дзагоев (ЦСКА), Деле Алли (Тоттенхэм), Кингсли Коман (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль), Левен Курзава (ПСЖ), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), а также Стефан Эль-Шаарави (Рома).
Проголосовать за украинца можно здесь.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Фейеноорд" со счетом 3:1 и максимально приблизился к плей-офф Лиги чемпионов, 1/8 финала.
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