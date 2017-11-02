Футболист сборной Украины претендует на звание лучшего игрока недели ЛЧ

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос претендует на звание лучшего грока 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований.

Игрок сделал дубль в матче с голландским "Фейеноордом", забив два гола подряд при счете 1:1 и принеся победу своей команде.

Конкуренцию полузащитнику "горняков" составят следующие футболисты: Алан Дзагоев (ЦСКА), Деле Алли (Тоттенхэм), Кингсли Коман (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль), Левен Курзава (ПСЖ), Серхио Агуэро (Манчестер Сити), а также Стефан Эль-Шаарави (Рома).

Проголосовать за украинца можно здесь.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Фейеноорд" со счетом 3:1 и максимально приблизился к плей-офф Лиги чемпионов, 1/8 финала.