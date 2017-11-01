"Манчестер Сити" сделал подарок "Шахтеру", "Боруссия" с Ярмоленко вновь не выиграла (результаты всех матчей)
23:50, 01 ноября 2017Футбол
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"Тоттенхэм" в домашних стенах уверенно обыграл "Реал".
"Наполи" - "Манчестер Сити" - 2:4 / Reuters
Сегодня состоялись восемь матчей 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В Неаполе лидер группы F "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" - 4:2, что с учетом победы "Шахтера" над "Фейеноордом" еще больше увеличило шансы украинского чемпиона на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Отметим очередную неудачу дортмундской "Боруссии", которая сыграла вничью 1:1 с АПОЭЛом. Ярмоленко вышел на замену на 65-й минуте и не забил.
Группа F
Наполи – Манчестер Сити - 2:4
Шахтер – Фейеноорд - 3:1
Группа Е
Севилья – Спартак - 2:1
Ливерпуль – Марибор - 3:0
Группа G
Порту – Лейпциг - 3:1
Бешикташ – Монако - 1:1
Группа H
Тоттенхэм – Реал - 3:1
Боруссия Д – АПОЭЛ - 1:1
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