"Манчестер Сити" сделал подарок "Шахтеру", "Боруссия" с Ярмоленко вновь не выиграла (результаты всех матчей)

Сегодня состоялись восемь матчей 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В Неаполе лидер группы F "Манчестер Сити" обыграл "Наполи" - 4:2, что с учетом победы "Шахтера" над "Фейеноордом" еще больше увеличило шансы украинского чемпиона на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим очередную неудачу дортмундской "Боруссии", которая сыграла вничью 1:1 с АПОЭЛом. Ярмоленко вышел на замену на 65-й минуте и не забил.

Группа F

Наполи – Манчестер Сити - 2:4

Шахтер – Фейеноорд - 3:1

Группа Е

Севилья – Спартак - 2:1

Ливерпуль – Марибор - 3:0

Группа G

Порту – Лейпциг - 3:1

Бешикташ – Монако - 1:1

Группа H

Тоттенхэм – Реал - 3:1

Боруссия Д – АПОЭЛ - 1:1