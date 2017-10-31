В Киеве заработал детский футбольный лагерь под эгидой "Шахтера"

В Киеве начал работу детский футбольный лагерь под эгидой ФК "Шахтер", где с 30 октября по 4 ноября, во время осенних каникул, 30 ребят двух возрастных групп (6–8 и 8–10 лет) будут заниматься под руководством наставников Академии «Шахтера», сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

В рамках программы лагеря с юными футболистами встретился Максим Малышев, который сейчас проходит курс реабилитации после травмы колена. Полузащитник отвечал на вопросы и немного понаблюдал за тренировкой мальчишек. Мероприятие завершилось фото- и автограф-сессией.

– Очень веселые парни, – делится впечатлениями Максим Малышев. – Любопытные, много вопросов задавали. Приятно было здесь оказаться, пообщаться с детьми. Глядя на них, вспомнил себя в этом возрасте, как я гонял мяч во дворе. Эмоции самые положительные. Сейчас у меня в карьере непростой период, а такие встречи заряжают позитивом и помогают немного отвлечься.

– Максим мне оставил автограф на футболке, – рассказывает участник лагеря Иван Бондаренко. – Обожаю «Шахтер», часто смотрю матчи. Мой самый любимый игрок – Бернард. Максим рассказал нам много интересного. Когда вырасту, тоже хочу стать известным футболистом.

Также детей ждет экскурсия на тренировочную базу дончан в Святошино, где они смогут не только посмотреть, как команда готовится к поединкам, но и пообщаться с игроками, сфотографироваться, взять автографы.

Это уже четвертый футбольный лагерь, организованный на базе Академии современного образования А+ совместно с ФК «Шахтер». В прошлом году к детям приезжали Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий.