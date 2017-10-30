Поединок "Шахтера" с "Фейеноордом" обслужит "нефартовый" арбитр из Греции

Матч четвертого тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Фейеноордом» обслужит греческая бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей назначен Тасос Сидиропулос, его помощниками будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Дополнительные ассистенты - Хараламбус Калогеропулос и Александрос Аретопулос, четвертый арбитр – Дамианос Эфтимиадис.

Читайте такжеУверен, что "Шахтер" победит в Харькове "Фейеноорд" - МаркевичОтметим, что Сидиропулос уже трижды обслуживал матчи «Шахтера» в еврокубках. При его судействе «горняки» не одержали ни одной победы. В сезоне-2013/14 «Шахтер» в Лиге Европы сыграл вничью с чешской «Викторией Пльзень» (1:1), в сезоне-2014/15 в Лиге чемпионов разошелся миром с испанским «Атлетиком» (0:0), а в следующем году в главном евротурнире на выезде уступил шведскому «Мальме» (0:1).

Напомним, матч «Шахтер» - «Фейеноорд» состоится в среду, 1 ноября, в Харькове на стадионе «Металлист».

На выезде в Роттердаме «горняки» одержали победу со счетом 2:1.