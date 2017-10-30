"Динамо" установило клубный антирекорд в чемпионате Украины, а Хацкевич худший тренер вместе с Блохиным

Киевское "Динамо", которое вчера не сумело переиграть во Львове "Карпаты" (1:1), продлило безвыигрышную серию в чемпионате Украины до 5 матчей. Это самая продолжительная серия неудачный матчей киевлян за историю национального первенства.

Серия "Динамо" из провалов началась в 10-м туре - ничья с ровенским "Вересом" (0:0). Затем последовали ничья с "Зарей" (4:4), поражение от "Черноморца" (1:2), ничья с "Шахтером" (0:0) и ничья с "Карпатами".

Предыдущий антирекорд "Динамо" - 4 матча без побед - был установлен 10 лет назад: "Шахтер" (1:1), "Арсенал" (2:2), "Черноморец" (0:0), "Днепр" (1:2).

Как сообщает Трибуна, за первые 13 матчей под руководством Александра Хацкевича команда набрала 26 очков. Это повторение клубного тренерского антирекорда, который был установлен Олегом Блохиным в 2012 году.