Ярмоленко забил четвертый гол за "Боруссию" в проигранном матче "Ганноверу" в Бундеслиге

В Ганновере завершился матч 10-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги, в котором "Ганновер-96" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:2, сообщает официальный сайт турнира.

Второй гол "Боруссии" в этом матче забил украинский легионер Андрей Ярмоленко.

Читайте такжеЯрмоленко забил в Кубке Германии свой третий гол за "Боруссию" (видео)На 50-й минуте гости провели атаку по левому флангу, откуда последовал навес в штрафную, где не разобрались голкипер и защитник "Ганновера", после чего мяч по дуге был выбит на ногу Ярмоленко, а Андрей из непростого положения слету пробил в нижний угол. Ярмоленко сравнял счет в матче - 2:2.

Впрочем, в дальнейшем, хозяева поля на 60-й минуте вышли вперед, а на 85-й довели свое преимущество до двух голов - 4:2.

Таким образом, "Боруссия" (20 очков) по итогам 10-го тура утратит лидерство в Бундеслиге. Мюнхенская "Бавария" (20) и "Ред Булл Лейпциг" (19) сегодня позже вечером проведут очный матч и, вне зависимости от его результата, в турнире появится новый лидер.