Вице-президент "Мариуполя" потроллил "Динамо" накануне жеребьевки Кубка Украины

Вице-президент футбольного клуба "Мариуполь" Андрей Санин решил потроллить киевское "Динамо" накануне жеребьевки 1/4 финала Кубка Украина на своей страничке в социальной сети "Facebook".

Чиновник намекнул на неявку киевлян на игру чемпионата Премьер-лиги в Мариуполь, которая должна была состояться в конце августа, В Кубке Украины слепой жребий может вновь свести команды между собой и, не исключено, что матч состоится в Мариуполе.

"Общественность требует возвращения интриги сезона", - пост с такими словами разместил Санин.

"Нервничаешь, "Динамо"? Жеребьевка во вторник", - добавил картинку функционер.

Как сообщал УНИАН, жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины состоится во вторник, 31 октября.

В 1/8 финала "Динамо" в дополнительное время одолело в гостях "Александрию" (1:3), а "Мариуполь" со счетом 5:0 разгромил симферопольскую "Таврию".