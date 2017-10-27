В Польше расформировали команду "Динамо" (Вроцлав), составленную из украинцев

Украинцы из польского города Вроцлав два года назад организовали собственную футбольную команду "Динамо" и даже победили в классе "С". Однако из-за регламента Польского футбольного союза клуб не смог начать выступления на высшем уровне, ведь в команде по правилам должно быть только два игрока не из ЕС.

На сегодняшний день "Динамо" приостановило существование. В команде играли как заробитчане, так и студенты. Для всех них футбол значит нечто большее, а один из бывших игроков команды ранее выступал за клуб "Ильичевец" (теперь - "Мариуполь", представитель Премьер-лиги).

Об этом пишет издание "Простір" со ссылкой на польскую Gazeta Wyborcza.

Два первых сезона "Динамо" (Вроцлав) играло в самом низком классе "C" Нижней Силезии, но по итогам прошлого чемпионата команде удалось завоевать первое место и путевку в региональный класс "В". На счету динамовцев было 15 побед в 16 матчах, 80 забитых голов и отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя.

Однако, класс "С" подчиняется Нижнесилезскому объединению народных спортивных команд (пол. Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe), а класс "В" в свою очередь - Польскому футбольному союзу (ПФС). Регламент ПФС требует, чтобы в команде было не более двух футболистов не из ЕС. Поэтому "Динамо", имея полностью украинский состав, не имеет возможности выступать в классе "В".

"Я не мог пойти навстречу одной команде, ведь через некоторое время обратились бы другие клубы, которые усилились иностранцами не из Европейского союза. Есть правила, которых надо придерживаться. В классе "С" для "Динамо" сделали исключение, в высших же лигах нас обязывает уже регламент Польского футбольного союза", - объясняет Анджей Падевский, председатель Нижнесилезского футбольного союза и одновременно вице-президент ПФС.

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"Ребята единогласно пришли к выводу, что мы не будем продолжать выступления в классе "С", потому что команда вышла в высшую лигу. Странное решение ПФС, ведь это турнир на любительском уровне. Неужели это такая проблема, чтобы мы играли в классе "В"?", - удивляется Максим Сябро, один из основателей и по совместительству вратарь "Динамо" (Вроцлав).

Он добавил, что клуб обращался даже к президенту ПФС Збигневу Бонеку.

"Мы получили ответ, в котором указано, что последнее слово в решении ситуации должно быть за региональным союзом. Поэтому мы проводили переговоры с руководителем нижнесилезской организации. Ее председатель Падевский выслушал нас и отказал, объясняя, что правила для всех одинаковые", – сказал Сябро.

Большинство игроков "Динамо" сейчас прекратили играть в футбол, лишь некоторые присоединились к другим клубам. Однако украинские футболисты не оставляют надежд на лучшее.

"Некоторые наши игроки уже имеют польское гражданство. Также "Динамо" получило несколько предложений от польских футболистов, которые хотят к нам присоединиться. У нас есть желание играть и надеемся, что через год это станет возможным", - отметил Сябро.

Следует отметить, что квота на игроков не из ЕС действует и в польской высшей лиге. В командах "Екстраклясы" (высшего дивизиона) могут играть лишь два футболиста не из ЕС. Так, за "Лех" выступает экс-игрок "Карпат" Владимир Костевич, за "Краковию" - бывший ворсклянин Алексей Дитятьев, а в "Ягеллонии" - экс-футболист "Зари" Дмитрий Хомченовский.