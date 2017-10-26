Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоится 31 октября

Во вторник, 31 октября, в 13:00 в Доме футбола состоится жеребьевка 1/4 розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Читайте также"Шахтер" в сумасшедшем матче с фейерверком голов обошел "Зарю" в Кубке Украины (видео)В жеребьевке примут участие 8 команд: 5 коллективов Премьер-Лиги, один представитель Первой лиги и два – Второй лиги.

Команды, которые примут участие в 1/4 Кубка Украины:

«Шахтер» (Донецк)

«Динамо» (Киев)

«Ворскла» (Полтава)

«Мариуполь» (Мариуполь)

«Верес» (Ровно)

«Десна» (Чернигов)

«Днепр-1» (Днепр)

«Львов» (Львов)

Базовый день проведения четвертьфинальных матчей – 29 ноября.