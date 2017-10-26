Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоится 31 октября
17:08, 26 октября 2017Футбол
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На этой стадии соревнований будет представлено только 5 команд Премьер-лиги
Матчи 1/4 финала Кубка Украины состоятся 29 ноября / ffu.org.ua
Во вторник, 31 октября, в 13:00 в Доме футбола состоится жеребьевка 1/4 розыгрыша Кубка Украины сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.
Читайте также"Шахтер" в сумасшедшем матче с фейерверком голов обошел "Зарю" в Кубке Украины (видео)В жеребьевке примут участие 8 команд: 5 коллективов Премьер-Лиги, один представитель Первой лиги и два – Второй лиги.
Команды, которые примут участие в 1/4 Кубка Украины:
«Шахтер» (Донецк)
«Динамо» (Киев)
«Ворскла» (Полтава)
«Мариуполь» (Мариуполь)
«Верес» (Ровно)
«Десна» (Чернигов)
«Днепр-1» (Днепр)
«Львов» (Львов)
Базовый день проведения четвертьфинальных матчей – 29 ноября.
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