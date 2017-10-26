Украинец Малиновский забил невероятный гол в чемпионате Бельгии (видео)

14:23, 26 октября 2017
Футбол
2080

Полузащитник сборной Украины исполнил фантастический по красоте штрафной почти от боковой линии.

Руслан Малиновский / krcgenk.be

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский забил гол в 12-м туре чемпионата Бельгии с игре с «Брюгге» (2:0), сообщает официальный сайт "Генка".

24-летний украинский хавбек вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Украинец отличился на 43-й минуте ударом со штрафного практически от боковой линии поля.

Это второй гол Малиновского за «Генк» в 12 матчах этого сезона. Также на его счету 1 голевая передача.

Как сообщал УНИАН, Руслан Малиновский попал в число вызванных Андреем Шевченко игроков на товарищеский матч со сборной Словакии, который состоится 10 ноября во Львове.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Руслан Малиновский супергол