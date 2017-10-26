Украинец Малиновский забил невероятный гол в чемпионате Бельгии (видео)
14:23, 26 октября 2017Футбол
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Полузащитник сборной Украины исполнил фантастический по красоте штрафной почти от боковой линии.
Руслан Малиновский в игре с "Брюгге" / krcgenk.be
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский забил гол в 12-м туре чемпионата Бельгии с игре с «Брюгге» (2:0), сообщает официальный сайт "Генка".
24-летний украинский хавбек вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.
Украинец отличился на 43-й минуте ударом со штрафного практически от боковой линии поля.
Это второй гол Малиновского за «Генк» в 12 матчах этого сезона. Также на его счету 1 голевая передача.
Как сообщал УНИАН, Руслан Малиновский попал в число вызванных Андреем Шевченко игроков на товарищеский матч со сборной Словакии, который состоится 10 ноября во Львове.
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