Украинец Малиновский забил невероятный гол в чемпионате Бельгии (видео)

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский забил гол в 12-м туре чемпионата Бельгии с игре с «Брюгге» (2:0), сообщает официальный сайт "Генка".

24-летний украинский хавбек вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч.

Украинец отличился на 43-й минуте ударом со штрафного практически от боковой линии поля.

Это второй гол Малиновского за «Генк» в 12 матчах этого сезона. Также на его счету 1 голевая передача.

Как сообщал УНИАН, Руслан Малиновский попал в число вызванных Андреем Шевченко игроков на товарищеский матч со сборной Словакии, который состоится 10 ноября во Львове.