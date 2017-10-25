"Динамо" дожало "Александрию" в овертайме и также вышло в четвертьфинал Кубка

В Александрии завершился последний матч 1/8 финала Кубка Украины, где местная "Александрия" принимала "Динамо".

Гости добыли очень сложную победу лишь в дополнительное время - 3:2, сообщает официальный сайт ФФУ.

В первом тайме самый заметный эпизод произошел на 36-й минуте. Трехходовка киевлян с участием Гармаша, Гонсалеса и Кравца привела к голу, который записал на свой счет форвард сборной Украины.

После перерыва "Динамо" сбавило обороты и поплатилось. На 77-й минуте Старенький перепрыгнул всех в штрафной гостей и головой отправил мяч в дальний от себя угол. 1:1.

Все решилось в овертайме, причем "Александрия" имела шансы на победу. Однако на 107-й минуте Беседин вновь вывел "Динамо" вперед, а на 116-й Кравец сделал дубль.

На 124-й минуте (!) "Александрия" поставила точку - Гитченко реализовал пенальти.

3:2 - победа "Динамо".