СК "Днепр-1" и "Львов" вышли в четвертьфинал Кубка Украины

В Днепре и Львове завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу, где команды низших дивизионов - 2-й лиги - "Львов" и СК "Днепр-1" обыграли, соответственно, "Сталь" из Днепродзержинска и одесский "Черноморец" и вышли в четвертьфинал соревнований, сообщает официальный сайт турнира.

Основное и дополнительное время игры в Днепре (120 минут) завершились нулевой ничьей. Зато с овертайме обе команды устроили голевую феерию, забив 15 голов при 18 ударах. Игроки команд по разу промахнулись в основной пятерке ударов (4:4), а в девятой серии ударов решающий удар не реализовал игрок "Черноморца" Люлька - 8:7 в пользу СК "Днепр-1".

В игре во Львове соперники отличились по разу в основное время - 1:1, обошлись без голов в дополнительное и реализовали 8 ударов в серии пенальти. "Львов" выиграл со счетом 5:3 оставив представителя УПЛ "Сталь" без чевтертьфинала Кубка Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее черниовская "Десна" стала единственным представителем Первой лиги в четвертьфинале Кубка Украины.