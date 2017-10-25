"Ворскла" в овертайме обыграла "Олимпик" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

19:39, 25 октября 2017
Футбол
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Все решили два мяча в дополнительное время.

Гол Вячеслава Шарпара стал победным / footboom.com

В Полтаве завершился поединок 1/8 финала, в котором "Ворскла" встречалась с "Олимпиком". 

Полтавская команда в драматичном противостоянии завоевала путевку в четвертьфинал, сообщает официальный сайт ФФУ.  

Основное время встречи завершилось безголевой ничьей - 0:0.

Все решилось в овертайме. На 104-й минуте Вячеслав Шарпар распечатал ворота гостей, а на 109-й Владислав Кулач забил второй гол.

В итоге - победа "Ворсклы" со счетом 2:0.

Напомним, ранее четвертьфиналистами Кубка стали также "Верес" и "Мариуполь".  

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Теги: #Ворскла Кубок Украины#Кубок Украины-17/18