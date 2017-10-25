Гвардиола похвалил украинца Зинченко за его дебютный матч в "Манчестер Сити"

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после вчерашнего матча 1/8 финала Кубка лиги против «Вулверхэмптона» похвалил нескольких игроков, в том числе и украинца Александра Зинченко.

«Да, это была тяжелая игра, что нормально для этого соревнования, ведь каждая стадия состоит из одного матча. В первом тайме мы заслуживали забить несколько голов, и соперник защищался очень глубоко и очень плотно. Во втором тайме мы чуть поменяли стиль наших атак, но и «Вулверхэмптон» выбегал в несколько очень опасных контратак, они были очень быстры.

Если бы мы забили в первом тайме, все бы закончилось по-другому, и не пришлось бы ждать серии пенальти. Но мы были сфокусированы всю игру, и такие игроки, как Зинченко, как Яя Туре, как Данило провели очень и очень хороший матч.

«Манчестер Сити» играет сразу в нескольких турнирах, и бывают такие матчи, где мы проводим на поле 120 минут. Это очень тяжело физически, поэтому нам нужны все наши игроки нашего состава», – сказал Гвардиола, которого цитирует официальный сайт клуба.

Как сообщал УНИАН, вчера Александр Зинченко провел дебютный матч за "Манчестер Сити", выйдя в стартовом составе и отыграв все 120 минут. Игровое время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти сильнее были подопечные Гвардиолы - 4:1.