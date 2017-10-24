Марадона: я вручил Роналду награду лучшего игрока мира, и мне было больно

Легендарный футболист Диего Марадона признался, что ему было непросто вручать Криштиану Роналду награду ФИФА как лучшему футболисту мира.

После торжественной церемонии, которая проходила в Лондоне, Марадона заявил следующее:

"Я вручил ему трофей лучшего игрока планеты, и мне было больно. Я очень хотел видеть на его месте Лео. После церемонии мы пообщались. У нас очень теплые отношения. Ничего особенно, но я очень люблю Месси, как и он меня", – заявил Марадона, чьи слова приводит ESPN FC.

Как сообщал УНИАН, накануне Криштиану Роналду был признан лучшим игроком планеты по итогам 2017 года.