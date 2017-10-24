Марадона: я вручил Роналду награду лучшего игрока мира, и мне было больно
15:47, 24 октября 2017Футбол
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Легендарный аргентинец признался, что ему было непросто вручать награду Криштиану Роналду.
Диего Марадона / Reuters
Легендарный футболист Диего Марадона признался, что ему было непросто вручать Криштиану Роналду награду ФИФА как лучшему футболисту мира.
После торжественной церемонии, которая проходила в Лондоне, Марадона заявил следующее:
"Я вручил ему трофей лучшего игрока планеты, и мне было больно. Я очень хотел видеть на его месте Лео. После церемонии мы пообщались. У нас очень теплые отношения. Ничего особенно, но я очень люблю Месси, как и он меня", – заявил Марадона, чьи слова приводит ESPN FC.
Как сообщал УНИАН, накануне Криштиану Роналду был признан лучшим игроком планеты по итогам 2017 года.
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