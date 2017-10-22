"Динамо" и "Шахтер" в украинском Классико сыграли в "сухую" ничью (видео)

21:22, 22 октября 2017
Футбол
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В матче, похожем на шахматную партию, два украинских гранда сделали ставку на осторожный футбол от обороны.

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались лидеры украинского футбола "Динамо" и "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился вничью - 0:0.

Поединок украинских грандов прошел с минимумом голевых моментов. В первом тайме небольшим территориальным преимуществом владели гости, однако "Динамо" надежно действовало в защите. Самый острый момент "Шахтер" создал в контратаке, но Тайсон после прохода Марлоса пробил прямо по центру ворот.

Мало что поменялось и после перерыва. Вышедший на замену Мораес немного освежил действия "Динамо" в атаке и имел шанс на 59-й минуте, но не сумел переиграть Пятова.

Безголевой поединок плавно докатился до финального свистка.

"Шахтер" сохранил преимущество над "Динамо" в 7 очков в турнирной таблице.

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Теги: #13-й тур УПЛ#Динамо - Шахтер ничья