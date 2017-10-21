"Александрия" и "Верес" поделили очки в матче Премьер-лиги

В Александрии на КСК "Ника" завершился матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала ровенский "Верес" и сыграла вничью - 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Первая половина игры прошла в малоинтересной борьбе, без голевых моментов. В итоге, 45-минутка завершилась закономерной ничьей - 0:0.

После перерыва игра пошла гораздо более яркая, с множеством моментов, два из которых были реализованы. На 63-й минуте гол забил игрок "Вереса" Евгений Морозенко, открыв счет в пользу гостей. У игрока получился великолепный удар в девятку с линии штрафной - без шансов для вратаря хозяев поля Панькива.

Впрочем, спустя 14 минут, на 77-й, ответный точный удар нанес Сергей Старенький. После навеса в штрафную Каленчук прострелил вдоль ворот, а Старенький из пределов вратарской отправил мяч в ворота.

Такм образом, "Верес" остался на 5-м месте в турнирной таблице (19 очков), а у "Александрии" стало 10 баллов и команда делит 8-9 места с "Зиркой" из Кропивницкого.