В Европе состоялись игры 3-го тура группового этапа второго по значимости еврокубка: результаты всех матчей

23:59, 19 октября 2017
Футбол
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В Европе состоялись игры 3-го тура группового этапа второго по значимости еврокубка.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Сегодня в Европе состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Лига Европы. 3-й тур.

19 октября.

Зюлте-Варегем – Витесс - 1:1

Марсель – Витория Гимараэш - 2:1

Црвена Звезда – Арсенал - 0:1

Хапоэль Беер-Шева – Стяуа - 1:2

Вардар – Реал Сосьедад - 0:6

Заря – Герта - 2:1

Коньяспор – Ред Булл - 0:2

Зенит – Русенборг - 3:1

Ницца – Лацио - 1:3

Эстерсунд – Атлетик - 2:2

БАТЭ – Кельн - 1:0

Лугано – Виктория Пльзень - 3:2

Динамо Киев – Янг Бойз - 2:2

Вильярреал – Славия - 2:2

Фастав Злин – Копенгаген - 1:1

Шериф – Локомотив - 1:1

Аталанта – Аполлон - 3:1

Эвертон – Лион - 1:2

Аустрия – Риека - 1:3

Милан – АЕК - 0:0

Хоффенхайм-1899 – Истанбул - 3:1

Брага – Лудогорец - 0:2

Скендербеу – Партизан - 0:0

Астана - Маккаби Тель-Авив 4:0 

Матчи 4-го тура группового этапа соревнований состоятся 4 ноября.

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Теги: #Лига Европы результаты