В Европе состоялись игры 3-го тура группового этапа второго по значимости еврокубка: результаты всех матчей
В Европе состоялись игры 3-го тура группового этапа второго по значимости еврокубка.
Сегодня в Европе состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований.
Лига Европы. 3-й тур.
19 октября.
Зюлте-Варегем – Витесс - 1:1
Марсель – Витория Гимараэш - 2:1
Црвена Звезда – Арсенал - 0:1
Хапоэль Беер-Шева – Стяуа - 1:2
Вардар – Реал Сосьедад - 0:6
Заря – Герта - 2:1
Коньяспор – Ред Булл - 0:2
Зенит – Русенборг - 3:1
Ницца – Лацио - 1:3
Эстерсунд – Атлетик - 2:2
БАТЭ – Кельн - 1:0
Лугано – Виктория Пльзень - 3:2
Динамо Киев – Янг Бойз - 2:2
Вильярреал – Славия - 2:2
Фастав Злин – Копенгаген - 1:1
Шериф – Локомотив - 1:1
Аталанта – Аполлон - 3:1
Эвертон – Лион - 1:2
Аустрия – Риека - 1:3
Милан – АЕК - 0:0
Хоффенхайм-1899 – Истанбул - 3:1
Брага – Лудогорец - 0:2
Скендербеу – Партизан - 0:0
Астана - Маккаби Тель-Авив 4:0
Матчи 4-го тура группового этапа соревнований состоятся 4 ноября.