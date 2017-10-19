В Европе состоялись игры 3-го тура группового этапа второго по значимости еврокубка: результаты всех матчей

В Европе состоялись игры 3-го тура группового этапа второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Европе состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт соревнований. Лига Европы. 3-й тур. 19 октября. Зюлте-Варегем – Витесс - 1:1 Марсель – Витория Гимараэш - 2:1 Црвена Звезда – Арсенал - 0:1 Хапоэль Беер-Шева – Стяуа - 1:2 Вардар – Реал Сосьедад - 0:6 Заря – Герта - 2:1 Коньяспор – Ред Булл - 0:2 Зенит – Русенборг - 3:1 Ницца – Лацио - 1:3 Эстерсунд – Атлетик - 2:2 БАТЭ – Кельн - 1:0 Лугано – Виктория Пльзень - 3:2 Динамо Киев – Янг Бойз - 2:2 Вильярреал – Славия - 2:2 Фастав Злин – Копенгаген - 1:1 Шериф – Локомотив - 1:1 Аталанта – Аполлон - 3:1 Эвертон – Лион - 1:2 Аустрия – Риека - 1:3 Милан – АЕК - 0:0 Хоффенхайм-1899 – Истанбул - 3:1 Брага – Лудогорец - 0:2 Скендербеу – Партизан - 0:0 Астана - Маккаби Тель-Авив 4:0 Матчи 4-го тура группового этапа соревнований состоятся 4 ноября.

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