Месси съел спрятанную в носке таблетку во время матча Лиги чемпионов (фото, видео)
12:51, 19 октября 2017Футбол
1878
Судя по всему, речь идет о таблетке глюкозы.
Лионель Месси съел таблетку прямо во время матча с "Олимпиакосом" / Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался в центре внимания после того, как во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) достал что-то из гетры и съел. Произошло это на 10-й минуте игры. Как сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio, речь идёт о таблетке глюкозы.
В этой же встрече Лионель Месси на 61-й минуте забил гол, ставший для аргентинца 100-м в еврокубках. Спустя три минуты он же отдал голевую передачу на Луку Диня, забившего третий мяч «Барселоны».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter