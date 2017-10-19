Месси съел спрятанную в носке таблетку во время матча Лиги чемпионов (фото, видео)

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался в центре внимания после того, как во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1) достал что-то из гетры и съел. Произошло это на 10-й минуте игры. Как сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio, речь идёт о таблетке глюкозы.

В этой же встрече Лионель Месси на 61-й минуте забил гол, ставший для аргентинца 100-м в еврокубках. Спустя три минуты он же отдал голевую передачу на Луку Диня, забившего третий мяч «Барселоны».