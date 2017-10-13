"Шахтер" обыграл "Ворсклу" в центральном матче тура Премьер-лиги

В Харькове завершился матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" обыграл полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 3:2.

При этом дончане выигрывали по ходу игры со счетом 2:0, но позволили сопернику сравнять результат.

Начало матча полностью оказалось на стороне дончан. После череды неудачных атак. на 21-й минуте ювелирный заброс от Алана Патрика привел к тому, что Ромеро Марлос на приеме прошел Ткаченко и из-под двух защитников отправил мяч в ворота. А спустя 15 минут, на 36-й, Тайсон сделал передачу на левый фланг на ход Исмаили, бразилец сделал прострел на дальнюю штангу и Факундо Феррейра расстрелял ворота голкипера "Ворсклы" Александра Ткаченко - 2:0.

Впрочем, еще в концовке первого тайма полтавчане забили первый гол. На 42-й минуте Петряк потерял мяч в центре поля и Шарпар сразу сделал классную передачу на ход Юрию Коломойцу. Форвард не стал сближаться с Пятовым, а точно пробил мимо голкипера. Уже во втором тайме, на 57-й минуте, Ребенок с левого фланга вырезал мяч на линию вратарской и сыгравший на опережение Юрий Коломоец отправил мяч в ворота. Опять имела место ошибка в передаче у игроков "Шахтера" в центре поля (Марлос).

Тем не менее, последнее слово в этом матче было все-таки за горняками. На 82-й минуте Марлос нашел перед штрафной Ворсклы Бланко-Лещука и тот в касание вывел на убойную позицию Факундо Феррейру, который точно пробил мимо голкипера, оформив дубль - 3:2.

Таким образом, "Шахтер" набрал 31 очко и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу лиги.