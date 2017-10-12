В английской Премьер-лиге впервые за 22 года сыграют перед Рождеством

Матч английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем" станет единственным в этом году, который будет сыгран в канун Рождества, 24 декабря, сообщает SportArena со ссылкой на The Telegraph.

Скорее всего, матч будет сыгран в 12:30 по лондонскому времени (14:30 по киевскому), чтобы не возникало больших трудностей для болельщиков с возвращением домой перед Сочельником.

Ранее в Премьер-лиге рассматривали возможность переноса на 24 декабря еще двух встреч — между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед", а также "Эвертон" — "Челси". Но эти матчи будут сыграны в пятницу вечером (слот 19:45 по лондонскому времени и в субботу днем (12:30). Остальные встречи тоже будут сыграны 23 декабря, в субботу.

Читайте такжеСамый богатый человек Африки планирует уволить тренера-рекордсмена Арсена ВенгераИзначально возможность переноса части матчей на 24 декабря была неоднозначно воспринята болельщиками, ведь из-за этого усложняется работа всевозможных служб, а также становится затруднительным попадание домой в вечер Рождества, чтобы провести его с семьей.

Необходимость переноса хотя бы одной встречи на воскресенье связана с контрактными обязательствами по трансляции поединков у телекомпаний Sky Sports и BT Sport. Sky в каждом туре показывает матчи, играющиеся в воскресенье, озаглавливая их Super Sunday. Чтобы выполнить квоту по количеству транслируемых матчей, им нужно было получить хотя бы одну встречу в воскресенье. Расширить же количество показанных встреч в субботу нельзя.

В АПЛ ситуация с проведением одного матча 24 декабря случится во второй раз за 22 года. В 1995 году в этот день играли "Лидс" и "Манчестер Юнайтед".