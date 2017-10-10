Португалия и Франция вышли на мундиаль, а голландцы пролетели мимо ЧМ-2018 (результаты всех матчей)

23:40, 10 октября 2017
Футбол
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Сборной Голландии не хватило победы в заключительном матче квалификации над Швецией для решения главной задачи.

Голландия - Швеция - 2:0 / Reuters

Сегодня в Европе состоялись девять матчей в рамках последнего, 10-го тура квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Сборная Португалии на своем поле в поединке за первое место в группе В обыграла команду Швейцарии и добыла прямую путевку на чемпионат мира. 

Также во главе своей группы финишировали французы благодаря победе над белорусами.

А вот сборная Голландии пропустит второй крупный турнир кряду. "Оранжевым" нужна была победа в последней игре над Швецией с разницей в семь мячей, однако подопечные Дика Адвоката выиграли "всего лишь" 2:0 и не попали даже в плей-офф. 

Группа A

Франция - Беларусь - 2:1

Люксембург - Болгария - 1:1

Голландия - Швеция - 2:0

Группа B

Венгрия - Фарерские о-ва - 1:0

Латвия - Андорра - 4:0

Португалия - Швейцария - 2:0

Группа H

Греция - Гибралтар - 4:0

Бельгия - Кипр - 4:0

Эстония - Босния и Герцеговина - 1:2

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Теги: #ЧМ-2018 квалификация