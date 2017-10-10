Сборная Австралии стала очередным участником ЧМ-2018 (видео)

В Сиднее (Австралия) завершился ответный матч плей-офф чемпионата мира-2018 по футболу, между сборными Австралии и Сирии, в котором победу одержали хозяева поли и по сумме двух матчей вышли в финальный турнир, сообщает официальный сайт ФИФА.

Матч в Сиднее завершился со счетом 2:1, в то время как первая игра - 1:1.

Читайте такжеСборные Исландии и Сербии завоевали путевки на ЧМ-2018 (результаты всех матчей)Примечательно, что основное время игры также завершилось со счетом 1:1, и все решил гол австралийцев в овертайме, на 109-й минуте.

Героем матча стал нападающий клуба «Мельбурн Сити» и сборной Австралии Тим Кэхилл, известный в Европе по выступлениям за английские "Миллуол" и "Эвертон".

На счету игрока дубль в этом матче. Он забивал голы на 13-й и 109-й минутах.