Шевченко: По горячим следам давать оценку себе не буду

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о последнем поединке отбора ЧМ-2018, в котором "сине-желтые" уступили команде Хорватии (0:2).

"В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нашу команду. Я слышал об инциденте - на стадионе умер человек, у него остановилось сердце. Хочу принести соболезновения его близким..."

Отвечая на вопрос о месте на поле Андрея Ярмоленко, наставник украинской сборной отметил:

"Ярмоленко действительно занимал не свою позицию. Не секрет, что у нас в стране есть нехватка нападающих. В первом тайме взаимодействие Андрея с партнерами было хорошим. Но во втором тайме сказался класс футболистов сборной Хорватии. Не думаю, что украинский чемпионат может сравниться по ритму игры с ведущими европейскими. Хорваты взвинитили ритм игры, и у нас сразу появились ошибки. Одна из них привела к голу в наши ворота. Мы пытались отыграться, но нам это не удалось".

Шевченко отметил, что у его команды был шанс на победу.

"Могу сказать, что если бы мы забили в первом тайме, была бы совсем другая игра. Но сейчас об этом говорить нет смысла.

Первый пропущенный гол я не могу назвать чисто позиционной ошибкой. С нашей стороны должно было быть больше давления на мяч в том эпизоде. Его не было".

"По горячим следам оценку своей работе я давать не буду. Ребят я поблагодарил. Благодарен им за отдачу и за желание играть.

Мы играли с сильной командой, но не отходили от своих принципов и пытались играть первым номером. К сожалению, много игроков не играли на своих позициях, и это тоже в какой-то степени сказалось на результате".

На вопрос о своем будущем Шевченко ответил:

"У меня есть желание работать. Я вижу потенциал наших футболистов. Но даать оценку всей квалификации сейчас не буду. Думаю, у меня будет возможность поговорить об этом на отдельной пресс-конференции".