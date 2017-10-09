Сборные Исландии и Сербии завоевали путевки на ЧМ-2018 (результаты всех матчей)
В Европе состоялись очередные игры последнего 10-го тура отбора ЧМ-2018.
Сегодня в Европе состоялись матчи последнего 10-го тура группового этапа отборочного турнира Чемпионата мира-2018 по футболу, где определились победители в двух группах, сообщает официальный сайт соревнований.
Сборная Исландии прогнозируемо обыграла аутсайдера своей группы команду Косово и не позволила победителю матча Украина - Хорватия вмешаться в борьбу за 1-е место. Игра в Рейкьявике завершилась со счетом 2:0.
В свою очередь,команда Сербии обыграла Грузию (1:0) и не позволила Ирландии (также выиграла у Уэльса - 1:0), обогнать себя в турнирной таблице.
Чемпионат мира-2018. Квалификация.
10-й тур. 9 октября.
Группа D
Молдова - Австрия - 0:1
Уэльс - Ирландия - 0:1
Сербия - Грузия - 1:0
Группа G
Израиль - Испания - 0:1
Албания - Италия - 0:1
Македония - Лихтенштейн - 4:0
Группа I
Исландия - Косово - 2:0
Украина - Хорватия - 0:2
Финляндия - Турция - 2:2