Манчестер Сити готов купить Месси за рекордные 400 миллионов евро

Руководство английского футбольного клуба Манчестер Сити собирается заплатить рекордные в истории футбола 400 млн евро за переход нападающего Барселоны Лионеля Месси. Испанская газета AS пишет, что клуб уже подготовил документы для трансфера, передают Ведомости.

Читайте такжеФанат выбежал на поле, чтобы поцеловать бутсы Месси (видео)Контракт Месси с Барселоной подписан до конца сезона-2017/18. Ранее СМИ сообщали, что футболист не намерен продлевать договор из-за неопределенной ситуации в руководстве клуба, которая была связана с предполагаемым выдвижением вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу.

В настоящее время самым дорогим считается переход бразильского нападающего Неймара. В августе футболист выкупил свой контракт за 222 млн евро у Барселоны и стал нападающим французского Пари Сен-Жармен.

В нынешнем сезоне Лионель Месси забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи в 14 матчах за Барселону во всех турнирах.

В конце сентября сообщалось, что Международная федерация футбола (FIFA) назвала Месси претендентом на звание лучшего футболиста года. В тройку также вошли португальский футболист Криштиану Роналду и Неймар. Церемония награждения лучшего игрока пройдет 23 октября в Лондоне.