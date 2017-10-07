Сборную Украины в Киеве на матче отбора ЧМ-2018 с Хорватией поддержит более 6 500 фанов "Вірні збірній"



9 октября Национальная сборная команда Украины по футболу сыграет важнейший матч группового квалификационного раунда Чемпионата мира-2018, где на НСК "Олимпийский" ожидается аншлаг.

В день матча на поле встретятся не только национальные сборные двух стран, но и их фанаты. Фан-движение “Вірні збірній” проведет товарищескую ответную игру с хорватскими фанами в 14:00 на стадионе им. В.Банникова. Напомним, что в марте в Загребе перед матчем Хорватия — Украина состоялся матч болельщиков. Игра закончилась со счетом 8:6 в пользу хорватских фанатов. "Но важнее результата были эмоции, общение и взаимное уважение между хорватами и украинцами", — говорят болельщики обеих команд.

В 19:00 от памятника Тарасу Шевченко через ул. Эспланадную к "Олимпийскому" отправится фан-марш. Ожидается, что в нем примет участие 2000 украинских фанов.

Перед матчем Украина — Хорватия, который начнется в 21:45, Федерация футбола Украины и фан-движение болельщиков национальной сборной «Вірні збірній» пригласили выступить маленьких звезд — талантливых детей-певцов и начинающих вокалистов, которые уже стали финалистами самых известных телевизионных вокальных шоу страны . Атмосфера, которую эти дети создали перед матчем Украина — Турция на поле харьковского «Металлиста», вместе с поддержкой тысяч болельщиков вдохновила команду на победный результат.

Игра 9 октября может стать решающей для украинской команды в этом отборочном цикле на Чемпионат мира 2018. От заряда болельщиков, который они передают футболистам на поле, зависит значительная часть результата на табло. "Вірні збірній" призывают всех болельщиков национальной сборной сделать все возможное, чтобы этот результат стал праздничным для Украины и ее фанов.